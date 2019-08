Toilettenfrau in Disco: Wer brechen will, muss zahlen

Straubing (dpa/lby) - Für die Toilettenfrau Helga Bauermann hört der Spaß auf, wenn sich jemand in der Keramikabteilung übergeben will. Die 62-jährige arbeitet seit acht Jahren freitags und samstags nachts in der Straubinger Diskothek Stars. "Sehe ich einen Burschen, der speiben will, dann sag ich ihm: Entweder du triffst die Schüssel oder zahlst mir 20 Euro." Die Allermeisten würden dann treffen.