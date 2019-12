Startenor José Carreras kündigt Ende der Sängerkarriere an

Leipzig (dpa) - Der spanische Startenor José Carreras hat angekündigt, dass er seine Sängerkarriere beenden will. "Ich denke, ich werde noch zwei Jahre singen", sagte der 73-jährige Mitbegründer der "Drei Tenöre" der dpa. Danach wolle er sich ganz seiner Leukämie-Stiftung widmen - sowie Familie und Freunden. Bereits zum 25. Mal findet am Donnerstag die José Carreras Gala statt - erstmals seit 2012 wieder in Leipzig, "wo alles begann", wie der Sänger betonte. Er überwand selbst vor drei Jahrzehnten eine Leukämie.