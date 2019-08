München (dpa/lby) - Die Schauspielerin Marianne Sägebrecht hat die Darstellung von Sex in den Medien kritisiert. "Tipps, wie man seinem Partner lustvoll Schmerzen bereiten kann, finde ich nicht in Ordnung", sagte die 73-Jährige der Münchner "Abendzeitung" (Dienstag). Sie wisse, welche Problematik dahinter stecke, "wenn sich in frühester Kindheit seelisch schwer verletzte Menschen in späteren Jahren im Wiederholungszwang Schmerzen zufügen lassen müssen". Die Medien würden ihrer Meinung nach dazu beitragen, dass viele Menschen sich nur über die Begehrlichkeiten anderer definierten.