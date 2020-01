Salzburg (dpa) - Jeder Migrant kann sich nach Ansicht des Münchner "Tatort"-Kommissars Miroslav Nemec in einer neuen Gesellschaft integrieren - falls nur die Motivation stimmt. "Wichtig ist, dass man die Fähigkeit hat, sich in die Gemeinschaft einzuordnen. Es ist unter dem Strich egal, von wo jemand herkommt, wenn er den Willen zur Integration hat", sagte Nemec den "Salzburger Nachrichten" (Mittwoch).

Der 65-Jährige, der selbst mit zwölf Jahren von Kroatien nach Deutschland kam, zeigte sich überzeugt, dass die Mehrheit der Gesellschaft offen für Zuwanderung ist. "Natürlich gibt es heute auch Rechtstendenzen, die das alles nicht wollen, aber die schweigende Mehrheit ist anderer Meinung."

Nemec spielt seit 1991 den Hauptkommissar Ivo Batic, der in der Münchner "Tatort"-Ausgabe an der Seite von Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 61) ermittelt. Am kommenden Sonntag (20.15 Uhr) sind die beiden im "Tatort: Unklare Lage" zu sehen. Der Film greift den Amoklauf in München im Sommer 2016 auf.