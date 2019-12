Aiwanger: "An Silvester lass' ich die anderen schießen"

Straubing (dpa/lby) - Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) überlässt das Böllern seinen Nachbarn. "An Silvester lass' ich die anderen schießen", sagte der passionierte Jäger dem "Straubinger Tagblatt" (Dienstag). Der 48-Jährige hält auch nichts von sogenannten TV-Kultsendungen wie "Dinner for One": "Fernseher aus. Abendessen mit der Familie, Feuerwerk vom Balkon beobachten und dann ins Bett gehen", lautet das Programm bei den Aiwangers.