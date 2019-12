Altkanzler feiert Silvester in Wien

Osnabrück (dpa) - Altkanzler Gerhard Schröder (75) feiert Silvester dieses Jahr in Wien. "Meine Frau liebt sehr klassische Musik, deshalb werden wir dort mit einem guten Freund das Neujahrskonzert besuchen", sagte Schröder der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montag).

Körperlich hält er sich nach eigenen Worten mit Arbeiten und Golfspielen in Form. "Wenn man neun Loch spielt, ist man zwei Stunden an der frischen Luft, und fünf, sechs Kilometer sind es immer", sagte er. "Mit Bällesuchen kann es auch mal deutlich mehr sein." Die Arbeit sei für ihn ein "Lebenselixier", das ihn auch geistig fit halte. "Ohne Arbeit wäre ich unzufrieden, und das wäre ja auch nicht schön für die Menschen in meiner Umgebung."