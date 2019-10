Leute - Neustadt an der Weinstraße

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) - Anna-Maria Löffler ist die neue Pfälzische Weinkönigin. Die 23-Jährige aus Haßloch (Kreis Bad Dürkheim) setzte sich bei der Wahl am Freitagabend in Neustadt an der Weinstraße gegen drei Mitbewerberinnen durch, wie Veranstalter Pfalzwein mitteilte.

Die Kandidatinnen mussten vor allem Schlagfertigkeit, Fachwissen und Charme beweisen. Eine Jury kürte die Siegerin. Löffler trägt die Krone der 81. Pfälzischen Weinkönigin nun ein Jahr lang. Sie folgt der bisherigen Hoheit Meike Klohr (25).

Für die Wahl hatten sich auch Christina Fischer (25) aus Göcklingen, Tamara Fränzle (22) aus Meckenheim und Rosa Rummel (24) aus Landau-Nußdorf qualifiziert. Die Deutsche Weinkönigin wurde erst vor wenigen Tagen - ebenfalls in Neustadt an der Weinstraße - gekürt. Dabei setzte sich Angelina Vogt aus dem Anbaugebiet Nahe durch.