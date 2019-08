Hamburg (dpa) - Nach seinem Sieg in der RTL-Show "Let's Dance" hat der frühere Handballprofi Pascal Hens (39) erstmal eine Tanz-Pause eingelegt. "Seit dem Sieg habe ich Golf trainiert, aber nicht mehr getanzt", sagte Hens beim 17. "Sport Bild"-Award am Montagabend in der Hamburger Fischauktionshalle.