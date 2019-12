Uschi Glas bangt an Weihnachten um ihre Weißwürste

München (dpa) - Bei Schauspielerin Uschi Glas geht's zu Weihnachten kulinarisch eher bayerisch-traditionell zu. "Am 24. servieren wir Weißwürste und später noch was Kaltes", sagte die 75-Jährige der "Bild"-Zeitung (Dienstag). Und ganz wichtig: "Meine Weißwürste dürfen nicht platzen." Am ersten Weihnachtsfeiertag sorgen dann Rührei und Semmelknödel für das leibliche Wohl im Hause Glas. Ziemlich klassisch wird dort übrigens auch der Weihnachtsbaum geschmückt: "Grün, Rot und Gold - ohne modernen Firlefanz."