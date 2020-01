New York (dpa) - Miley Cyrus (27, "Wrecking Ball") hat für 2020 Neuigkeiten angekündigt - und ihren Fans Hoffnung auf neue Musik gemacht. Auf Instagram postete sie am Montag (Ortszeit) mehrere Fotos, die sie mit einer neuen Haarfrisur zeigen, und schrieb dazu: "Neues Haar. Neues Jahr. NEUE MUSIK".

In ihrer Instagram-Story wirbt sie für das "BottleRock Festival" Ende Mai in Kalifornien, in dessen Line-up sie aufgeführt ist. Was genau sie ansonsten plant, verriet Cyrus zunächst aber nicht.

Das sechste und bisher letzte Studioalbum der Sängerin, "Younger Now", ist Ende 2017 erschienen. Danach veröffentlichte sie mehrere Singles, unter anderem 2019 "Slide Away" und "Don't Call Me Angel", den Soundtrack zur Neuauflage des Hollywoodfilms "3 Engel für Charlie". Den Titelsong hat Cyrus zusammen mit Ariana Grande und Lana Del Rey eingesungen.