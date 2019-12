Stuttgart (dpa/lsw) - Die mehrfache Paralympics-Siegerin Verena Bentele steht zu ihrer schwäbischen Herkunft, hat manche Gewohnheiten aber inzwischen geändert. Ravioli esse sie mittlerweile häufiger als Maultaschen, sagte die 37-Jährige der "Stuttgarter Zeitung". Auf die Frage, ob sie noch Schwäbisch spricht, antwortete Bentele: "Das verlernt man doch nicht - vor allem weil mir meine Mutter bei jedem Besuch in Oberschwaben einbläut: "Drhoim brauchsch fei koi Hochdeitsch schwätza."" Verena Bentele ist in Lindau am Bodensee geboren und in Tettnang (Bodenseekreis) aufgewachsen. Sie ist Präsidentin des Sozialverbands VdK.