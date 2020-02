Köln (dpa) - US-Model Jeremy Meeks (35), der mit einem Polizeifoto weltberühmt wurde, ist beeindruckt von der Domstadt Köln. "I love Cologne, especially the Dome", sagte der 35-Jährige in Köln bei einer Süßwarenparty. Er könne nicht glauben, dass der Grundstein für die weltberühmte Kirche vor über 700 Jahren gelegt wurde: "It's wonderful".

Meeks war 2014 festgenommen worden. Ein Polizeifoto von ihm ging viral und verhalf ihm zu internationaler Bekanntheit als "schönster Verbrecher" Amerikas. Nach seiner Entlassung begann er als Model zu arbeiten. Der Ex-Häftling war Gast bei einer Promi-Party des Süßwarenherstellers Lambertz. Sie fand im Rahmen der Internationalen Süßwarenmesse (ISM) in Köln statt.