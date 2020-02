London (dpa) - Queen Elizabeth II. hat ihr 68. Thronjubiläum am Donnerstag in aller Stille auf ihrem Landsitz Sandringham begangen. Die 93 Jahre alte Monarchin verbringt gewöhnlich ihre Winterwochen in dem Haus in der ostenglischen Grafschaft Norfolk.

Dort war am 6. Februar 1952 ihr Vater König George VI. gestorben. Die damals 25 Jahre alte Elizabeth trat seine Nachfolge an.

Von seinem Tod hatte die damalige Prinzessin während einer Afrika-Reise mit ihrem Mann Philip erfahren. Elizabeths Krönungszeremonie mit 8000 Gästen in der Londoner Westminster Abbey fand allerdings erst mehr als ein Jahr später am 2. Juni 1953 statt.

In London erinnerten Soldaten der Gardetruppen am Donnerstag im Green Park in der Nähe des Buckingham-Palastes lautstark mit 41 Salutschüssen aus Feldkanonen an das Thronjubiläum.

Als die am längsten regierende britische Monarchin hat Elizabeth II. viele Höhen und Tiefen im Königshaus erlebt. Zuletzt hatten ihr Enkel Prinz Harry (35) und dessen Frau Meghan (38) mit ihrer Entscheidung für Aufregung gesorgt, sich weitgehend von ihren royalen Pflichten zurückzuziehen. Wegen Vorwürfen, in einen Missbrauchsskandal verwickelt zu sein, hatte zuvor bereits Elizabeth' Sohn Prinz Andrew (59) alle royalen Aufgaben vorerst auf Eis gelegt.