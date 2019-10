Winsen (dpa/lni) - Er kam vor über 50 Jahren nach Deutschland und prägt die hiesige Rocklandschaft seit Jahrzehnten: Seit Dienstag besitzt Jean-Jacques Kravetz auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Seine Urkunde erhielt der 72-Jährige wie 52 andere Erwachsene im Winsener Kreishaus, wie der Landkreis Harburg am Mittwoch mitteilte. Der Keyboarder, Saxofonist und Komponist spielt seit den 1970er Jahren sowohl in Udo Lindenbergs Panik Orchester, als auch in der Band von Peter Maffay. Ursprünglich stammt Kravetz aus Frankreich und war im Jahr 1967 der Liebe wegen von Paris nach Hamburg gekommen. Mit dem Alter hat es den Rocker aufs Land verschlagen: Mittlerweile lebt er in der 7300-Seelen-Gemeinde Jesteburg, nördlich der Lüneburger Heide.