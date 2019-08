München (dpa/lby) - Fledermäuse gehören zu den bedrohten Arten in Deutschland. Mit der Internationalen Batnight am 24. und 25. August, an der sich 35 Nationen beteiligen und die hierzulande vom Bund Naturschutz (Nabu) organisiert wird, sollen Menschen für Fledermäuse sensibilisiert werden. Auch in Bayern finden zahlreiche Veranstaltungen statt, so können bei nächtlichen Wanderungen Fledermäuse bei der Futtersuche beobachtet werden.