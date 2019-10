Hamburg (lno/dpa) - Die Universität der Bundeswehr Hamburg hat dem ehemaligen Innensenator Michael Neumann (SPD) den Doktortitel entzogen. Das bestätigte ein Sprecher der Helmut Schmidt Universität der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Die "Bild"-Zeitung hatte zuvor darüber berichtet. "Die zuständige Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften hat die Verleihung des akademischen Grades eines Doktors der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an Herrn Michael Neumann zurückgenommen", hieß es. Der Bescheid über die Rücknahme des Titels sei bereits am 20. September rechtskräftig geworden, das Prüfungsverfahren sei somit endgültig abgeschlossen. Über die Gründe für die Rücknahme machte die Universität keine Angaben. Der NDR hatte bereits im Juli 2018 ausführliche Recherchen veröffentlicht, die auf einen Plagiatsfall hindeuten. Den Recherche zufolge hatte Neumann "in Teilen abgeschrieben und Quellen seines Textes falsch zitiert". Neumann arbeitet mittlerweile an der Führungsakademie der Bundeswehr in Blankenese, wie eine Sprecherin der Akademie bestätigte. Der SPD-Politiker war von 2011 bis 2016 Hamburger Senator für Inneres und Sport. Er war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.