Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Atlantik-Ruderinnen haben die Hälfte der mehr als 5000 Kilometer quer über den Atlantik von La Gomera zur Karibikinsel Antigua geschafft. In ihrem Ruderboot "Doris" haben sie nicht nur Weihnachten und Silvester auf hoher See verbracht, sondern sie hatten auch schon kurz nach dem Start am 12. Dezember mit dem Sturm und der Seekrankheit zu kämpfen. Es waren die bislang härtesten Bedingungen am Start, wie die Rennleitung später mitteilte.

Doch Catharina Streit, Meike Ramuschkat, Stefanie Kluge und Timna Bicker, die als erstes deutsches Team an der "Talisker Whiskey Atlantic Challenge" teilnehmen, liegen seitdem auf Kurs und auch voll im Zeitplan. "Wir rechnen aktuell damit, dass sie am 29. Januar in English Harbour ankommen werden", sagte am Freitag Guido Weihermüller, der das Projekt von Beginn an als Regisseur betreut und dazu eine Dokumentation erstellt.

Derzeit liegen die vier Wellenbrecherinnen, die als "RowHHome"-Team unterwegs sind, auf Platz 14 der Gesamtwertung und auf Rang neun der teilnehmenden Vierer-Crews. "Zurzeit haben sie allerdings keinen guten Wind, doch das wird sich ändern", sagte Weihermüller, der zum Boot regelmäßig Kontakt hat. Und ergänzte: "Sie haben uns berichtet, dass sie mittlerweile auch schon Delfine gesichtet haben."