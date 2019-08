Berlin/München (dpa) - Die Kessler-Zwillinge Ellen und Alice (82) möchten einst in derselben Urne beigesetzt werden. "Ellen und ich wollen, dass unsere Asche eines Tages mit der Asche unserer Mutter vermischt wird - und wir alle drei in derselben Urne im Grab unserer Mutter bestattet werden", sagt Alice Kessler der "Bild"-Zeitung. Das hätten beide testamentarisch so verfügt. Und weiter: "Die gemeinsame Urne dient auch zur Platzeinsparung. In der heutigen Zeit sollte man überall Platz sparen. Auch auf dem Friedhof."