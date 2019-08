Fulda (dpa/lhe) - Royaler Zwischenstopp in Fulda: Das schwedische Königspaar hat der Domstadt einen Besuch abgestattet. Auf der Heimreise aus den Sommerferien zurück nach Skandinavien haben Carl Gustaf und Silvia Anfang der Woche Station in Fulda gemacht und in einem Hotel übernachtet. Bei einer privaten Besichtigung des nahe gelegenen Stadtschlosses trafen sie auch Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld (CDU), wie die Stadt am Mittwoch berichtete.