Leute - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der vor allem als Moderator der ZDF-Reihe "Terra X" bekannt gewordene Journalist Dirk Steffens wird für sein Engagement gegen das Artensterben mit dem Heinz Sielmann Ehrenpreis ausgezeichnet. Die Heinz Sielmann Stiftung teilte am Montag mit, die von Steffens und seiner Frau im Jahr 2017 gegründete Stiftung habe zum Ziel, Wissen über die biologische Vielfalt und deren Verlust zu vermitteln. Die Biografie des Naturschützers Steffens ähnele dem Lebensweg von Sielmann, schreibt die Stiftung weiter. Wie Heinz Sielmann in seiner Reihe "Expedition ins Tierreich" schaffe es Steffens als "Terra X"-Moderator, "die Schönheit, Vielfalt, aber auch die Zerbrechlichkeit unseres Planeten in die heimischen Wohnzimmer zu kommunizieren".

Die Preisverleihung findet am 14. November im Rahmen einer Diskussionsveranstaltung zum Klimawandel im Museum für Kommunikation in Frankfurt statt. Der Heinz Sielmann Ehrenpreis wird seit 1994 an Einzelpersonen, Institutionen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen verliehen.