Berlin (dpa) - Schnäuzer, Holzfällerhemd und Freundschaftsbänder: Der Look von Wolfgang Petry war in den 90er Jahren Kult und wurde gern parodiert. Petry steht dazu: "Das war für die Zeit absolut auf den Punkt, ein Markenzeichen mit einer engen Verbundenheit zu meinen Leuten", sagte der Sänger im Gespräch mit der Funke Mediengruppe (Mittwoch). Nach einer jahrelangen Bühnenpause startete Petry vor einiger Zeit unter dem Namen Pete Wolf neu durch - mit einem Album auf Englisch. "Dass es allen gefällt, kann ich nicht erwarten. Und das ist auch okay so."