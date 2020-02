Duisburg (dpa/lnw) - Der Rapper Eko Fresh ("Quotentürke", "Gheddo") hat ein Musikvideo für eine Integrationskampagne der NRW-Landesregierung produziert. In dem Video mit dem Titel "1994" geht es um die Leistungen der ersten Einwanderergeneration und die Möglichkeiten der zweiten und dritten Generation.

Er wisse aus eigener Erfahrung, welche Herausforderungen es für Menschen mit Einwanderungsgeschichte geben kann, sagte der türkischstämmige 36-Jährige bei der Vorstellung des Clips am Donnerstag in Duisburg. "Gleichzeitig haben wir aber unheimlich viele Chancen und mir ist wichtig, mit meinem Song darauf hinzuweisen. Ich wünsche mir von der zweiten und dritten Generation, dass sie unsere Gesellschaft aktiv mitgestaltet." Fresh hatte sich mit 18 einbürgern lassen.

Der in Köln geborene Musiker stellte das Video in einem Jugendzentrum in Duisburg bei einer Veranstaltung mit rund 100 Jugendlichen im Beisein von Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) vor. Der Song zeige, wie sich die Chancen von Menschen mit Einwanderungsgeschichte in Deutschland verbessert haben, sagte Stamp. "Wir wollen die gesellschaftliche Mitbestimmung der zweiten und dritten Generation weiter stärken. Deswegen werben wir intensiv für die Einbürgerung."