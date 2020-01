Düsseldorf (dpa/lnw) - Ganz schön jeck: Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) und seine Frau Vera sind als Tom Kaulitz und Heidi Klum verkleidet bei einer Karnevalssitzung in Düsseldorf aufgetaucht. Das Paar ist bekannt für aufwendige Karnevalskostüme.

"Heidi und Tom hatten einen tollen jecken Abend auf der ARD-Fernsehsitzung. Helau!", twitterte Geisel am Tag nach der Aufzeichnung der Karnevalssitzung am Freitagabend in der Düsseldorfer Stadthalle. Die Sitzung wird am 19. Februar (20.15 Uhr) ausgestrahlt. Zur gleichen Veranstaltung war Geisel vor einigen Jahren als Ex-Rotlichtgröße Bert Wollersheim erschienen.

Der SPD-Politiker stellt sich dieses Jahr zur Wiederwahl. Sein designierter Herausforderer von den Grünen, Stefan Engstfeld, kam als Basketballer zur diesjährigen TV-Sitzung.