Innenminister Horst Seehofer wird Ehrenbürger in Buchloe

Buchloe (dpa/lby) - Innenminister Horst Seehofer (CSU) wird am Freitag zum Ehrenbürger der Stadt Buchloe ernannt. Der ehemalige Ministerpräsident hatte sich während seiner Amtszeit für den Bau eines Gymnasiums eingesetzt, wie Bürgermeister Josef Schweinberger (CSU) am Donnerstag mitteilte. Vergangenes Jahr erhielt der erste Schüler am Gymnasium Buchloe sein Abiturzeugnis. Aus diesem Grund habe die CSU-Fraktion entschieden, Seehofer zum Ehrenbürger der rund 12 000 Einwohner großen Stadt im Allgäu zu ernennen. Die Auszeichnung wird bei einem nichtöffentlichen Festakt im Rathaus Buchloe verliehen.