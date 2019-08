Berlin (dpa) - Rockmusiker Peter Maffay hat mit einem Konzert in Berlin in seinen 70. Geburtstag gefeiert. "Es hat richtig Spaß gemacht", sagte Maffay am Freitagmorgen im ZDF-"Morgenmagazin" nach einer für ihn kurzen Nacht. Bei dem Konzert in der Berliner Columbiahalle spielte der Sänger seine größten Hits und Songs seines neuen Albums "Jetzt". Am Ende stand er mit Songwriter Johannes Oerding (37) auf der Bühne.

"Es ist unheimlich spannend und ich habe viele dynamische und junge Leute um mich herum", erklärte Maffay auf die Frage, warum er noch so fit sei. Derzeit versuche er, seine Arbeit und seine junge Tochter unter einen Hut zu bringen. "Ich glaube, dass man im Laufe der Zeit lernt, seine Zeit etwas besser einzuteilen. Zumindest versuche ich das. Und manchmal habe ich den Eindruck, es klappt auch."