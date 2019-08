In einem Leben könne es "auch zwei, drei große Lieben" geben, sagte Gedeck. "So habe ich das erlebt. Zum Glück." Die Schauspielerin, die in Berlin lebt und über ihr Privatleben nur wenig preisgibt, ist ab 8. August in der Scheidungskomödie "Und wer nimmt den Hund?" in den deutschen Kinos zu sehen.