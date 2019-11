Baden-Baden (dpa) - Die Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad ist mit einem Bambi ausgezeichnet worden. Sie erhielt die Trophäe in der Kategorie Mut bei der Gala am Donnerstag in Baden-Baden. Die Jesidin Murad hatte Versklavung und sexuellen Missbrauch durch die Terrormiliz IS überlebt.

Murad sagte, sie habe in den vergangenen Jahren einige Preise bekommen, inklusive des Friedensnobelpreises. "Der größte Preis wäre aber, dass der IS endlich besiegt und vor Gericht gestellt würde", sagte sie. Jesiden hätten auch heute noch keine Chance, nach Hause zurückzukehren und in Würde zu leben.

Ihr Laudator, der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann, sagte über Murad: "Eine junge Frau, die monatelang durch die Hölle gegangen ist. Eine Überlebende. Aber auch eine Kämpferin."