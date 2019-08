Bad Vilbel (dpa/lhe) - Bestsellerautor und Förster Peter Wohlleben hat schon in jungen Jahren ein Faible für Tiere und Natur gehabt. Als Sechsjähriger habe er sich vorgenommen, Naturschützer zu werden, erzählte der 55-Jährige am Sonntag dem privaten Radiosender Hit Radio FHH. "Ich habe Regenwürmer in Gläsern gehabt und Hühnereier mit Heizkissen ausgebrütet. Die Küken dachten, ich bin die Mutter und sind mir nicht von der Seite gewichen. Nach drei Tagen hat mich das total genervt, man konnte ja nicht mal in Ruhe auf die Toilette gehen." Wohlleben wurde Förster und begann später, Bücher zu schreiben, unter anderem "Das geheime Leben der Bäume".