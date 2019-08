Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Schauspieler Uwe Ochsenknecht kommt für ein außergewöhnliches Theater-Experiment zu den Bad Hersfelder Festspielen. Der Filmstar ("Das Boot", "Schtonk") tritt am 24. August (20.30 Uhr) auf der Freilichtbühne der Stiftsruine auf und muss vor allem improvisieren. Ohne Proben und ohne Regie wird er einen Text zum ersten und einzigen Mal vor Publikum lesen und muss den Anweisungen des Autors folgen, wie die Festspiele am Freitag in einer Ankündigung erklärten.