Leichtfüßig kommt Leonie von Ungern-Sternberg zum Treffpunkt, dem Odeonsplatz in München, an diesem Wintertag. Fester Händedruck, offenes Lächeln. Nur noch wenige Tage, erzählt sie, dann fliege sie zu ihrem Verlobten nach Mexiko. Sie freue sich jetzt schon auf die Wärme. Wenige Wochen später sieht man sie aus Mexiko-Stadt auf dem amerikanischen Nachrichtensender CNN über die Zerschlagung des größten Drogenkartells des Landes sprechen. Sie wollte ein paar Tage in Guadalajara verbringen, dann wurde sie plötzlich Zeitzeugin der Aufstände.
Aristokratie auf Social MediaAdel klickt
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Leonie von Ungern-Sternberg postete ein Tiktok-Video über ihre schillernde Familiengeschichte. Seitdem ist ihr Leben ein anderes.
Kokain in Deutschland:Auf einer Linie
Wer was braucht, meldet sich bei John. Er hat eine Droge im Angebot, die längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und so viel konsumiert wird wie nie: Kokain. Unterwegs mit einem Dealer im Berliner Nachtleben.
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