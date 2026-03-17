Zum Hauptinhalt springen

Aristokratie auf Social MediaAdel klickt

Lesezeit: 6 Min.

„Ich glaube gar nicht an die Trennung von oberflächlich und tiefgründig“, sagt Leonie von Ungern-Sternberg.
„Ich glaube gar nicht an die Trennung von oberflächlich und tiefgründig“, sagt Leonie von Ungern-Sternberg. Mark Siaulys Pfeiffer

Leonie von Ungern-Sternberg postete ein Tiktok-Video über ihre schillernde Familiengeschichte. Seitdem ist ihr Leben ein anderes.

Von Katharina Erschov

Leichtfüßig kommt Leonie von Ungern-Sternberg zum Treffpunkt, dem Odeonsplatz in München, an diesem Wintertag. Fester Händedruck, offenes Lächeln. Nur noch wenige Tage, erzählt sie, dann fliege sie zu ihrem Verlobten nach Mexiko. Sie freue sich jetzt schon auf die Wärme. Wenige Wochen später sieht man sie aus Mexiko-Stadt auf dem amerikanischen Nachrichtensender CNN über die Zerschlagung des größten Drogenkartells des Landes sprechen. Sie wollte ein paar Tage in Guadalajara verbringen, dann wurde sie plötzlich Zeitzeugin der Aufstände.

Zur SZ-Startseite

Kokain in Deutschland
:Auf einer Linie

Wer was braucht, meldet sich bei John. Er hat eine Droge im Angebot, die längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und so viel konsumiert wird wie nie: Kokain. Unterwegs mit einem Dealer im Berliner Nachtleben.

SZ PlusVon Jan Stremmel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite