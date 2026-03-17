Leichtfüßig kommt Leonie von Ungern-Sternberg zum Treffpunkt, dem Odeonsplatz in München, an diesem Wintertag. Fester Händedruck, offenes Lächeln. Nur noch wenige Tage, erzählt sie, dann fliege sie zu ihrem Verlobten nach Mexiko. Sie freue sich jetzt schon auf die Wärme. Wenige Wochen später sieht man sie aus Mexiko-Stadt auf dem amerikanischen Nachrichtensender CNN über die Zerschlagung des größten Drogenkartells des Landes sprechen. Sie wollte ein paar Tage in Guadalajara verbringen, dann wurde sie plötzlich Zeitzeugin der Aufstände.