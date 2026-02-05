Roter Plüsch an den Wänden, goldene Spiegel, schöne Männer – Laura Halding-Hoppenheit erinnert sich noch genau. Als sie bei der Eröffnung des „Kings Clubs“ in der Stuttgarter Innenstadt am 7. Februar 1977 dabei ist, hat sie sofort das Gefühl, ihren Platz gefunden zu haben. Zum ersten Mal in ihrem Leben. Mit 35 Jahren.
LGBTQDie Mutter der Schwulen
Lesezeit: 7 Min.
Laura Halding-Hoppenheit, 84, ist Stadträtin in Stuttgart. Vor allem aber betreibt sie dort den „Kings Club“, einen der ältesten Schwulenclubs Deutschlands. Über eine Frau, die sich von nichts aufhalten lässt. Erst recht nicht von einem Backlash.
Von Lea Ehrenberg
Pop:„Faschismus ist in unser Land gekommen“
Wie ist es, im Jahr 2026 als trans Frau in den USA zu leben? Begegnung mit der jüdischen Sängerin Ezra Furman, die sich fragt, wen die ICE-Beamten als Nächstes jagen.
Lesen Sie mehr zum Thema