Zum Hauptinhalt springen

LGBTQDie Mutter der Schwulen

Lesezeit: 7 Min.

Laura Halding-Hoppenheit, Aids-Aktivistin und Mitglied des Vorstands der Aids-Hilfe Stuttgart.
Laura Halding-Hoppenheit, Aids-Aktivistin und Mitglied des Vorstands der Aids-Hilfe Stuttgart. (Foto: Ilkay Karakurt)

Laura Halding-Hoppenheit, 84, ist Stadträtin in Stuttgart. Vor allem aber betreibt sie dort den „Kings Club“, einen der ältesten Schwulenclubs Deutschlands. Über eine Frau, die sich von nichts aufhalten lässt. Erst recht nicht von einem Backlash.

Von Lea Ehrenberg

Roter Plüsch an den Wänden, goldene Spiegel, schöne Männer – Laura Halding-Hoppenheit erinnert sich noch genau. Als sie bei der Eröffnung des „Kings Clubs“ in der Stuttgarter Innenstadt am 7. Februar 1977 dabei ist, hat sie sofort das Gefühl, ihren Platz gefunden zu haben. Zum ersten Mal in ihrem Leben. Mit 35 Jahren.

Zur SZ-Startseite

Pop
:„Faschismus ist in unser Land gekommen“

Wie ist es, im Jahr 2026 als trans Frau in den USA zu leben? Begegnung mit der jüdischen Sängerin Ezra Furman, die sich fragt, wen die ICE-Beamten als Nächstes jagen.

SZ PlusVon Leon Frei

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite