Roter Plüsch an den Wänden, goldene Spiegel, schöne Männer – Laura Halding-Hoppenheit erinnert sich noch genau. Als sie bei der Eröffnung des „Kings Clubs“ in der Stuttgarter Innenstadt am 7. Februar 1977 dabei ist, hat sie sofort das Gefühl, ihren Platz gefunden zu haben. Zum ersten Mal in ihrem Leben. Mit 35 Jahren.