Wem die Welt am frühen Morgen gehört: Eine Joggerin 1978 auf dem Telegraph Hill, San Francisco.

Jogger mussten sich einiges anhören, als sie sich in den Siebzigerjahren zum ersten Mal auf den Straßen zeigten. Aufhalten ließen sich die Läufer von Hohn und Vorurteilen nicht.

Von Jochen Temsch

Englischer Garten, vor 43 Jahren: Ein Reporter der Süddeutschen Zeitung liegt am frühen Morgen auf der Lauer. "Es ist noch nicht richtig hell", schreibt er über diesen Tag Anfang April 1980, "und das nasskalte Wetter lässt einen frösteln." Aber er muss nicht lange ausharren, und die ersten Vertreter der merkwürdigen Spezies, die er in freier Wildbahn studieren möchte, tauchen auf: "Keuchend und dampfend traben sie über die Wege. Dem Gesichtsausdruck ist nur selten zu entnehmen, was gerade im Innern vorgeht. Es ist höchstens zu sehen, dass sich der eine oder andere wohl etwas zu viel zumutet."