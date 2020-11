Von Andreas Remien

Im Herbst muss Graz ein besonders schöner Ort sein. Vor allem: ein besonders ruhiger. Denn in der Stadt in Österreich ist der Betrieb von Laubbläsern und - saugern verboten, seit vielen Jahren schon. In Deutschland halten Länder und Kommunen so ein Verbot dagegen aus juristischen Gründen nicht für möglich. So genau weiß man es allerdings nicht, weil sich viele Entscheidungsträger wie die bayerische Landesregierung immer wieder weigern, die rechtlichen Möglichkeiten eines Verbots überhaupt zu überprüfen. Und die Kommunen setzen die Geräte schließlich gerne selbst ein, weil sie beim Einsatz von Besen wohl ein paar mehr Mitarbeiter einstellen müssten. Und so gehören auch in diesem Herbst die Bläser und Sauger zum akustischen Alltag.