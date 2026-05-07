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GossipingKann denn Reden Sünde sein?

Lesezeit: 6 Min.

Kaum jemand findet Lästern schicklich, doch fast alle tun es. Worüber Antonio Costa (links), Präsident des Europäischen Rats, und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hier wohl tratschen?
Kaum jemand findet Lästern schicklich, doch fast alle tun es. Worüber Antonio Costa (links), Präsident des Europäischen Rats, und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hier wohl tratschen? Omar Havana/AP/dpa

Lästern und Tratschen gilt als unmoralisch. Dabei gibt es gute Gründe dafür, dass wir so gern über andere reden.

Von Moritz Müllender

In der Antike finden sich bekanntlich Gottheiten für jede Lebenslage. Pheme war zuständig für Gerüchte, für den Klatsch aber auch für den Ruhm. Manchmal kommt sie in alten Schriften auch als Personifikation des Geredes vor, nicht als Göttin. Der Dichter Vergil etwa beschreibt ihren Leib als gefiedert und von Zungen, Mäulern und Ohren übersät. Ständig verbreite sie böse Kunde. Nachts schlafe sie nie. Eine unangenehme Zeitgenossin.

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