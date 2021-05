Von Claudia Fromme

Im Garten in Klosterneuburg bei Wien blüht und grünt es, Vögel zwitschern. Die Tür geht auf, der Pantomime und Lehrer für Körpersprache bittet herein in sein Haus voller Kunst und Bücher. Wenn er spricht, leuchten seine Augen, wenn er geht, ist es ein anmutiges Gleiten. Kaum zu glauben, dass er in der nächsten Woche 85 Jahre alt wird.