Bei Marion Bösel-Weßler lernen Kinder, was sie tun müssen im schlimmsten Fall der Fälle.

Was, wenn der Nachwuchs in den Pool springt, ohne Schwimmen zu können? Eine Schwimmlehrerin zeigt, wie auch die Kleinsten sicher sind.

Nick ist anderthalb Jahre alt, als er im Urlaub in den Pool fällt. Die Oma will den Jungen sofort panisch aus dem Wasser ziehen, doch Nicks Mutter, die neben ihrem Kind im Wasser steht, hält sie zurück. Stephanie Erdmann wartet zwei, drei Sekunden lang, beobachtet ihren Sohn. Und siehe da: Nick dreht sich selbständig auf den Rücken, holt Luft; er geht nicht unter, sondern fängt stattdessen an, mit den Beinen zu strampeln.