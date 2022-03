Von Nina von Hardenberg

Kurz bevor er ihn im Juli 2021 in Madrid zum Abschied umarmt, steckt Julian Josberg (Name geändert) seinem Sohn noch einen GPS-Tracker in den Rucksack. Eine böse Vorahnung ist das nicht, eher schon eine diffuse Angst. Mit seiner bolivianischen Ex-Freundin versteht er sich nach einer schwierigen Trennung gerade gut. Sie leben beide in Hamburg, kümmern sich abwechselnd um den gemeinsamen Sohn. Die zweite Hälfte der Sommerferien 2021 will die Mutter mit dem Achtjährigen und ihrem neuen Freund in Spanien verbringen. Kein Grund zur Sorge, sagt sich der Vater, der anders heißt, aber zum Schutz seines Sohnes Julian Josberg heißen soll. Und trotzdem nagt tief in ihm ein leiser Zweifel. Er schiebt die schlechten Gefühle beiseite und den Peilsender ins Gepäck.