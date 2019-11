Viel Platz einplanen

Mein Wunschzettel ist ziemlich groß. Eher ein Wunschposter. Viel Platz ist wichtig: So passen mehr Wünsche drauf, und man kann noch Bilder dazu malen, ausgeschnittene Sachen draufkleben oder einen kleinen Text schreiben. So ein Wunschzettel soll ja nicht aussehen wie Mamas Einkaufsliste, sondern etwas ganz Besonderes sein.

Doppelt adressieren

Ich adressiere meinen Wunschzettel immer an das Christkind im Himmel und an den Weihnachtsmann am Nordpol. Weil ich mir nie sicher bin, wer sich am Ende wirklich um die Geschenke kümmert. So geht nichts unter.

Ast statt Postkasten

Wunschzettel kann man nicht einfach in den Briefkasten werfen. Ich klebe trotzdem eine Briefmarke drauf, rolle den Zettel dann zusammen und binde eine Schleife drum. Dann klemme ich ihn abends unter die Fußmatte vor der Haustür oder binde ihn an einen Ast. Am nächsten Morgen ist er dann weg. Wichtig: Schon jetzt anfangen und spätestens Anfang Dezember verschicken. Es kann lange dauern, bis der Wunschzettel ankommt.

Wünsche sortieren

Oft hat man viele Wünsche, aber nicht alle sind gleich wichtig. Ich markiere deshalb, was ich mir am meisten wünsche. Dieses Jahr ist es ein Spielzeug-Ponyhof, der aus vielen Einzelteilen besteht. Manche davon habe ich mit einem bunten Pfeil markiert. So weiß das Christkind Bescheid. Oder der Weihnachtsmann. Oder wer auch immer.

Mit Geschwistern abstimmen

Ich habe zwei kleine Brüder. Bevor wir unsere Wunschzettel schreiben, sprechen wir uns ab, damit wir am Ende nichts doppelt bekommen. Noch besser: Vorher überlegen, ob man Spielzeug zusammen benutzen kann. Zum Beispiel kann der Transporter von meinem Ponyhof nicht nur Pferde, sondern auch die Rennautos meiner Brüder rumfahren. So können wir besser gemeinsam spielen.