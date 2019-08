Jeder kann etwas besonders gut. In der Rubrik "Kindertipp" verraten Leserinnen und Leser von SZ für Kinder ihre Tricks im Alltag. Diesmal erzählt Otto, 7, was im Wasser jenseits der Arschbombe richtig viel Spaß macht.

Tauchringe

Wenn mein Papa aus Zürich kommt, gehen wir oft schwimmen. Mit ihm ist das Rutschen am tollsten, auf den Knien werde ich sogar richtig schnell. Oder wir schwimmen in den Strudel und er wirft für mich Tauchringe hinein. Es ist sehr schwer, die da noch zu kriegen. Nächstes Mal will ich ausprobieren, dass wir sie vor mir auf die Rutsche schmeißen und ich versuche, sie einzuholen.

Purzelbäume

Unter Wasser ist es immer toll: Es fühlt sich an wie in einem Raumschiff, bei dem ich aus dem Fenster schauen kann. Man hat ja nicht so ein Gleichgewicht und rund um einen herum ist alles blau. Das Wasser bremst einen so, dass man beim Tauchen ganz andere Sachen machen kann als an der Luft: langsame Drehungen oder Purzelbäume. Ich finde es auch schön, wenn ich vorher in einem kalten Becken war und dann in ein richtig warmes gehe, das fühlt sich an wie ein Bett.

Spiele ausdenken

Wenn ich allein im Wasser bin, wird mir nie langweilig: Dann tue ich zum Beispiel so, als ob meine Taucherbrille ein Speed-Boot wäre. Oder ich tauche nach meinen Ringen, manchmal schaffe ich sogar alle drei auf einmal. Ich übe sehr oft, möglichst lange die Luft anzuhalten. Das ist praktisch, wenn es mal irgendwo stinkt.

Experimente machen

Ich weiß, wie man Wasser stapelt, aber das geht nicht im Schwimmbad: Man nimmt dazu verschiedene Becher mit Wasser und tut in jeden eine andere Farbe hinein. Dazu kommt noch Zucker - nur in jedes verschieden viel. Auf das Wasser mit dem meisten Zucker schüttet man das Wasser mit weniger Zucker, und so weiter. Das ganz schwere Wasser mit viel Zucker bleibt unten und das ganz ohne Zucker steigt nach oben. So kriegt man bunte Farbschichten. Cool ist auch, wenn man Wasser einfärbt und einen Salat hineinstellt - dann saugt er das auf. So kann man zum Beispiel blauen Salat essen.