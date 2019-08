Der Klassiker

Käse mit Marmelade. Das ist fast schon nichts Besonderes mehr. Aber einfach immer wieder total lecker. Am besten einfach ein Stück Gouda oder so aufs Brot und dann noch Marmelade draufschmieren. Richtig dick. Käse und Marmelade passen einfach super zusammen.

Wurst mit Honig

Das ist jetzt schon etwas gewagter - aber ich kann es empfehlen. Man nehme Wurst - zum Beispiel Mortadella oder Salami - und schmiere darauf Honig. Und zwar genau in der Reihenfolge. Macht man erst den Honig aufs Brot und legt dann die Wurst drauf, rutscht alles rum und es ist auch einfach nicht mehr ganz so gut.

Kartoffel-Brot

Wir hatten noch Kartoffeln übrig vom Mittagessen - und dann hab ich das einfach mal ausprobiert. Die Kartoffeln in Scheiben geschnitten, und als Belag auf mein Brot getan. Dann noch Salz drüber und fertig war das Kartoffelbrot. Und es schmeckt wirklich gut. Bei uns war das eine Zeit lang als ganz normaler Standard-Brotbelag. Und als wir mal keine Kartoffeln übrig hatten, haben wir extra Kartoffeln gekocht.

Eis mit Pommes

Das klingt jetzt schon wirklich schräg. Aber genauso schräg wie es klingt, so gut ist es auch. Man nehme eine Portion Pommes und etwa genau so viel Vanilleeis. Man kann auch jede andere Eissorte nehmen, aber tatsächlich finde ich Vanilleeis am besten. Am besten ist es schon ein bisschen weich geschmolzen. Und dann tunkt man die Pommes - wie in Ketchup oder Majo - eben ins Vanilleeis. Diese Mischung aus salzig-warm und süß-kalt ist einfach perfekt. Und wenn ihr es geschickt macht, wird auch niemand "ihh" rufen- denn Vanilleeis sieht ja fast aus Majo.

Davon rate ich ab

Wenn man mit Essen und komischen Kombinationen experimentiert, ist klar, dass auch mal was daneben geht. Deswegen mein Tipp: versucht nicht Joghurt mit Ketchup. Es ist verlockend, gerade in weißen Naturjoghurt etwas mit Farbe rein zu mischen. Und Ketchup, dieses kräftige Rot ... Aber es schmeckt wirklich gar nicht. Ich würde sogar sagen: Das ist richtig eklig!