In der Rubrik Kindertipp verraten Leserinnen und Leser der Süddeutschen Zeitung für Kinder ihre Tricks. Diesmal erzählt Theo, 8, wie es ist, wochenlang im Krankenhaus zu sein und was einem dabei helfen kann.

Was man mitnehmen sollte

Ich würde auf jeden Fall Mama und Papa mitnehmen und das Lieblingskuscheltier. Ich würde auch meinen Freunden sagen, dass sie zu Besuch kommen sollen. Und dass sie Post schicken sollen. Ich bin seit drei Wochen im Krankenhaus und habe schon über 90 Briefe, Karten und Päckchen bekommen.

Zimmer dekorieren

Ich wohne im Ronald-McDonald-Kinderhaus. Das hat nichts mit Fastfood zu tun, sondern ist das Haus, das direkt neben dem Krankenhaus steht. Da können auch Familienangehörige wohnen. In meinem Zimmer steht ein Schrank, ein Tisch und eine Auszieh-Couch, auf der gerade mein Papa schläft. Auf den Schrank haben wir alle Postkarten geklebt, die ich schon bekommen habe. Wenn man krank ist, darf man mehr als sonst. Mehr Süßigkeiten essen etwa und auch öfter mal eine Sendung auf dem Tablet anschauen.

Hausaufgaben machen

Ich will ja nicht die Klasse wiederholen, nur weil ich sechs Wochen im Krankenhaus sein muss. Deswegen muss ich auch im Krankenhaus lernen. Ich besuche hier eine spezielle Schule, in die auch Kinder gehen, die schon lange nicht mehr im Unterricht waren. Klassen gibt es in dieser Schule keine, eigentlich habe ich fast immer Einzelunterricht.

Freunde finden

Ich habe im Krankenhaus eine Freundin gefunden. Die heißt Frida und hat genau dieselbe Krankheit wie ich auch. Wir spielen öfter, "Schnappt Hubi" zum Beispiel. Wildere Sachen trau ich mich gerade noch nicht. Ich werde ja immer noch bestrahlt und bin ein bisschen schwach. Die Ärzte, Pfleger und Schwestern sind alle wahnsinnig nett. Die Schwester Annelie mag ich am meisten. Die hat mit mir die Maske angemalt, die ich während der Bestrahlung immer tragen muss. Die dauert jeden Tag zwischen zehn und 20 Minuten und man muss dabei ganz ruhig bleiben.

Pläne machen

Es ist gut, etwas zu haben, worauf man sich freut. Am 23. Dezember werde ich entlassen und ich freue mich schon so wahnsinnig darauf! Am allermeisten auf mein eigenes Bett. Und auf Weihnachten zuhause mit meiner ganzen Familie.