In der Rubrik "Kindertipp" verraten jede Woche Leserinnen und Leser der SZ für Kinder ihre Tricks im Alltag. Diesmal erzählt Rosalie, 6, was man alles beachten sollte, wenn man hübsche Windlichter aus Eis machen will.

Alte Schüsseln raussuchen

Als Erstes braucht man zwei Schüsseln, von denen eine etwas kleiner sein muss als die andere. Ich nehme welche aus der Küche, aber ein Sandspieleimer und dazu ein Zinkeimer aus dem Gartenschuppen tun es auch.

Wasser und Deko einfüllen

Dann gieße ich Wasser in die größere Schüssel, aber nur ein Viertel voll. Das ist die Hälfte von der Hälfte. Wenn ich hübsche Beeren oder Blätter finde, kommen sie mit ins Wasser. Dann stelle ich die kleinere Schüssel in die große. Damit sie nicht oben schwimmt, lege ich ein Küchenbrett drauf. Das muss man ein bisschen beschweren. Dann gieße ich noch mehr Wasser zwischen die beiden Schüsseln.

Auf Frost hoffen

Alles über Nacht draußen stehen lassen. Wenn es Frost gibt, gefriert das Wasser. Zur Not ist vielleicht auch genügend Platz in der Gefriertruhe? Am nächsten Tag hole ich die Schüsseln dann in die Küche: Erst gieße ich mit meiner Mama heißes Wasser in die kleine. Dann kann man die kleine Schüssel rausdrehen. Danach den großen Eimer umstülpen, heißes Wasser drüber kippen und das Eis wie einen Kuchen aus der Form lösen. Jetzt schnell wieder raus in die Kälte damit!

Ein Licht reinstellen

Am Abend stelle ich ein Teelicht oder ein kleine LED-Lampe in die Laterne. Leuchtet wunderschön!