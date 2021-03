Von Ann-Kathrin Eckardt

Als Mitchel Resnick die vielen Muttertagskarten sah, wusste er, dass seine Idee funktioniert hatte. Denn die Karten, die da auf seinem Bildschirm auftauchten, waren nicht gemalt oder gebastelt, sondern programmiert, erstellt von Kindern auf der ganzen Welt mit der visuellen Programmiersprache Scratch. Resnick, Professor für Bildungsforschung am Massachusetts Institute of Technology (MIT), hatte Scratch mit seinem Team speziell für Kinder und Jugendliche entwickelt. Im Media Lab der Eliteuniversität leitet Resnick die Arbeitsgruppe "Lifelong Kindergarten" und ist Autor des gleichnamigen Buches. Warum ihn die Muttertagskarten so erfreuten? Die Kinder hatten die neu erlernte Sprache - Scratch - ganz selbstverständlich als Werkzeug im Alltag angewandt. Sie hatten mithilfe einer neuen Technologie selbst etwas erschaffen.