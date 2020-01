Vor ein paar Wochen fuhr ich auf der A 96 durch das winterliche Allgäu. Meine zehnjährige Tochter saß hinter mir, mucksmäuschenstill, sie schien zu schlafen, auch nach mehrmaligem Rufen reagierte sie nicht. "Hallo, bist du wach?", fragte ich und wartete auf die empörte Antwort, die ich genau so erwartet hatte: "Papa, ich lese." Wenn meine Tochter abgetaucht ist in ihrer Welt, muss sie nicht auf Durchzug schalten, sie ist dann wirklich weg, in einer Art Wachtraum. Und diese Geschichte, muss ich zugeben, war ein guter Grund, um abzutauchen. Sie war so gut, dass meine Tochter, die am liebsten mit ihren Büchern in Ruhe gelassen wird, etwas Ungewöhnliches tat. Sie las mir die ersten Kapitel aus "Die Bestimmung" vor, mit heiligem Ernst, als säße sie im Studio und müsste gerade ein Hörbuch produzieren.