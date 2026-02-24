Mein Sohn, 8, räumt sein Zimmer partout nicht auf. Das könnte mir ja eigentlich egal sein, aber es ist ein Durchgangszimmer und dahinter ist das Elternschlafzimmer mit dem Kleiderschrank und einem Schreibtisch für das Home-Office. Es ist ein ständiger Streitpunkt. Manchmal reicht es mir so sehr, dass ich sein Zimmer aufräume. Das ist ihm aber auch nicht recht, weil er nicht möchte, dass ich an seine Sachen gehe. Das kann ich verstehen, aber die Unordnung stört mich sehr. Wie komme ich aus dem Dilemma heraus?
Was sollen Eltern tun, wenn Kinder nicht aufräumen wollen – und die Erwachsenen die Unordnung nervt? Das Familientrio weiß Rat.
