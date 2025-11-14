Das Gesprächsjahr 2025 lässt sich bisher in drei Wörtern zusammenfassen, „die KI sagt …“. Die KI sagt, dass Hämatome am Augenlid nach kräftigem Niesen auftreten können. Erzählt der mittelalte Hochzeitsgast, als ich ihn frage, ob er verprügelt wurde. Die KI sagt, dass Architekten nicht so bald von Maschinen ersetzt würden, im Gegensatz zu vielen anderen arbeitenden Menschen. Freut sich der Architekt auf dem Gartenfest und schenkt Bier nach. Die KI sagt, gegen Schwindel solle man mehr trinken. Berichtet die befreundete Psychotherapeutin, die der Meinung ist, Flüssigkeitsmangel sei nun echt nicht das Problem ihres somatoform erkrankten Patienten.
Wieso kann man eigentlich nicht mehr mit Freunden und Kollegen reden, ohne sich anzuhören, was deren Chatbots erzählen? Ein Wutausbruch in Zeiten des abnehmenden Gesprächs.
