Khalil O. war als Mitglied eines arabischen Clans viele Jahre lang kriminell. Er handelte mit Kokain, wurde so reich, dass er 100-Euro-Scheine in Gefrierbeutel füllen musste. Dann beschloss er, sein Leben zu ändern.

Von Verena Mayer

Khalil O. lebt jetzt in einem Einfamilienhaus am Stadtrand, das er auf Kredit finanziert hat. Er hat einen Grill im Garten, einmal im Jahr macht er drei Wochen Urlaub in Antalya und in der Schule seiner Kinder hat er sich zum Elternvertreter wählen lassen. Er liebe es, einer von vielen zu sein, sagt er, "ich genieße meine Ruhe."