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Kolumne „Schön doof“Der Mythos von der reichsten Katze der Welt

Lesezeit: 2 Min.

Karl Lagerfeld vor einem Foto von Choupette bei einer Vernissage.
Karl Lagerfeld vor einem Foto von Choupette bei einer Vernissage. dpa

Karl Lagerfelds Schoßtier sollte eigentlich ein Millionenvermögen erben. Doch weit gefehlt: Choupette ging bisher leer aus, wie die ehemalige Haushälterin des Modemachers beklagt.

Kolumne von Julia Rothhaas

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Katzen landen immer auf ihren Pfoten, manchmal aber auch auf dem Boden der Tatsachen. Das gilt dieser Tage insbesondere für Choupette, die sich viele Jahre lang mit dem Titel „Reichste Katze der Welt“ schmücken durfte. Allein im Jahr 2014 soll die Mieze mit Werbeauftritten mehr als drei Millionen Euro verdient haben.

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