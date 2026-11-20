Ein Paar verlässt das Land, an das sie einmal geglaubt haben. Es ist noch stockfinster an diesem Dezembermorgen, Thomas Brasch und Katharina Thalbach sitzen in einer ratternden S-Bahn nach West-Berlin.

Er, 31, ein hohläugiger, ernst schauender Dichter, hat vom DDR-Regime wegen seiner kritischen Äußerungen ein Veröffentlichungsverbot bekommen. Sie, 22, eine engelsgleiche, zarte Erscheinung, ist trotz ihres jungen Alters schon eine gefeierte Schauspielerin in der sozialistischen Republik, man kann sagen: ein Aushängeschild. Die Mutter war Schauspielerin am von Bert Brecht und Helene Weigel gegründeten Berliner Ensemble. Der große Brecht hat die kleine Katharina als Baby im Arm gehalten, die strenge Weigel wird, sagt Thalbach später, „ihre Meisterin“ und lässt sie als 15-Jährige schon eine der Huren in der „Dreigroschenoper“ spielen.

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Ihr Abschied aus der DDR: „Tränen, Flüche, Verwünschungen, Umarmungen, Küsse, Verabredungen, Neid, Verzweiflungen“

Wie muss es sich anfühlen, nicht nur ein Land, sondern ein Leben hinter sich zu lassen? In den Tagen zuvor haben Brasch und Thalbach ihre Möbel aus der gemeinsamen Wohnung an Freunde verschenkt, am Vorabend ihren Abschied gefeiert. Der Schriftsteller Friedrich Christian Delius, damals zugegen, erinnert sich an „Tränen, Flüche, Verwünschungen, Umarmungen, Küsse, Verabredungen, Neid, Verzweiflungen“. Brasch und Thalbach fliehen nicht in einen vermeintlich verheißungsvollen Westen, obwohl man diese Geschichte dort gerne hören würde. Sie beugen sich einem Staat, der, nachdem das Künstlerpaar die Protestpetition gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann unterschrieben hatte, sie nicht mehr haben will. Und das ist ein bedeutsamer Unterschied.

„Wir sind nicht gerne gegangen. Aber wir hatten keine Wahl“, wird Katharina Thalbach Jahre später über diesen lebensverändernden Winter vor 50 Jahren sagen. Sie ist da schon längst ein Star, „die Thalbach“: unverkennbar knarzige Stimme, riesige, staunende Augen, ein Energiebündel auf etwas mehr als eineinhalb Metern, das scheinbar in jede Rolle schlüpfen kann, mal Angela Merkel verkörpert („Miss Merkel“), mal ein aufbrausendes Männchen („Rumpelstilzchen“) und auch mal einen Detektiv („Hercule Poirot“). Eine, wenn man so will: gesamtdeutsche Größe.

Nicht gerne gegangen. Man sollte das im Kopf haben, wenn man nun das schwarz-weiße Bild betrachtet, das 1977 wenige Monate nach ihrer Ausreise entstanden ist. In Unkenntnis von Thalbachs Biografie könnte man auf den Gedanken kommen: Ja, gut, man sieht hier eine aufstrebende Schauspielerin, selbstbewusst, ihrer Wirkung gewahr. Gerader Rücken, klarer Blick, sie scheint zu wissen, was sie will.

Foto: Sammlung Richter/LB/picture alliance

In Wirklichkeit aber sitzt da eine junge Mutter, die kämpft, in deren Blick man auch einen leichten Trotz zu erkennen meint. Das neue Land, diese BRD, in der sie nun mit Thomas Brasch und ihrer dreijährigen Tochter Anna lebt: Es ist ihr fremd. Direkt nach der Ausreise, erzählte sie vor wenigen Jahren im Interview bei einem Italiener in Charlottenburg, habe sie ihre Rente beantragt. Denn ihre Oma, die damals ja schon in West-Berlin gelebt habe, „die musste mit einer sehr kleinen Rente auskommen. Deswegen war es immer mein Credo: Ich möchte im Kapitalismus nicht alt und arm sein“.

Das ganze Interview mit ihr, in der Erinnerung: zunächst ein echter Ritt

Sie schaute einen dabei mit ihren durchdringenden Augen an, vor sich einen Berg Lammkoteletts. Das ganze Interview, in der Erinnerung: zunächst ein echter Ritt. Fragen, die sie langweilig oder überflüssig fand, beantwortete sie mit einem Satz oder gar nicht. Irgendwann legte man ergeben den Fragenkatalog zur Seite und ließ sie einfach erzählen. Und wie sie erzählte, mit diesem unverwechselbaren Timbre (mehr als 200 Hörbücher hat sie eingesprochen!). Das war damals die Lehre: Besser Katharina Thalbach die Regie überlassen – und schon hatte man eine großartige Gesprächspartnerin, die einen weiten Bogen spannen konnte zwischen ihrer noch immer anhaltenden Leidenschaft für Brecht (vollkommen textsicher sprach sie seine „Kinderhymne“ aufs Band) und ihrer ebenso anhaltenden Leidenschaft für Ordnung („ich liebe Planen und Organisieren“).

Mit zwölf Jahren hörte sie auf zu wachsen und wuchs doch über sich selbst hinaus

Heute, mit 72, ist sie längst formal in Rente, sie könnte es also ruhiger angehen lassen. Auf einem Kreuzfahrtschiff über die Weltmeere schippern, Schach spielen, Patiencen legen (macht sie beides gerne). Das aber geht nicht für „Katharina die Große“, wie sie oft genannt wird. Sie habe, hat sie einmal erzählt, einfach aufgehört zu wachsen, nachdem sie nach dem Tod ihrer Mutter mit zwölf zu einer Pflegefamilie gekommen war. Wie oft aber ist sie danach über sich selbst hinausgewachsen! In den 1990er-Jahren etwa trat sie in Paris als Mutter Courage auf, in der Stadt, von der sie in der DDR immer geträumt hatte, in ihrem Zimmer hing ein Plakat von der Île de la Cité. Mehrere Wochen lernte sie dafür den französischen Text, stand zweieinhalb Monate lang fast täglich drei Stunden auf der Bühne.

Ein enormer Kraftakt, der viel über sie verrät. Denn ohne große Disziplin sind Karrieren wie ihre nicht zu haben. Schon kurz nach der Ausreise spielte sie ja in Volker Schlöndorffs oscarprämiertem Film „Die Blechtrommel“ mit – ein Paukenschlag, der Beginn ihres fortwährenden Erfolgs im Westen, nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Regisseurin, Hörbuchsprecherin. Gerade ist sie in zwei Filmen zu sehen: einmal als sie selbst in einer Dokumentation über ihre Mentorin („Helene Weigel – Revolutionärin im Rampenlicht“), einmal in „Lieblingsmenschen“ als 101-Jährige, die mit einem sehr viel jüngeren Exil-Iraner in einer Zweck-WG zusammenlebt, wo zwischen den beiden eine innige Freundschaft entsteht. Meisterhaft spielt Katharina Thalbach darin die Gebrechlichkeit der Greisin und zugleich deren aufblitzenden Eigensinn.

Foto: Gerome Defrance/Getty Images

Das aktuelle Foto mit Krawatte und Schiebermütze ist bei der Filmpremiere entstanden. Wie hast du dich verändert, Katharina Thalbach? Erstaunlich wenig, möchte man in Anbetracht dieses Bildes antworten. Ein Gesicht, dem man die Jahre schon ein wenig ansieht, das schon. Aber dazu Augen, die weiterhin hellwach in die Welt blicken.

Wie blicken sie nun zurück? Jetzt, in diesen Wochen, in denen die Ausbürgerung Wolf Biermanns so gegenwärtig ist, es gibt einen Film über ihn, neue Bücher, der frühere Dissident feiert seinen 90. Geburtstag. Damals, im Herbst 1976, wollte das DDR-Regime, dass die junge Katharina Thalbach sich von dem Systemkritiker Thomas Brasch trennte, lossagte. Sie hat sich geweigert und ist mit ihm gegangen, aus Liebe, wie sie später öfter sagte.

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Bei dem Gespräch in Berlin sprach sie immer wieder über Thomas Brasch, der 2001 mit 56 Jahren starb. Sie wünsche sich so sehr, dass sein Werk nicht in Vergessenheit gerät. Wer Braschs Gedicht „Was ich habe, will ich nicht verlieren“ liest, versteht ihr Anliegen, so großartig ist es. Und dass sie wegen der Liebe zu ihm ihr Heimatland verlassen habe, nun ja, das stimme nicht so ganz, fügte sie noch an. Sie habe das oft behauptet, denn „wenn ich gesagt habe: Ich bin aus Liebe gegangen, dann gab es keine Nachfragen mehr. Dann war man eben das kleine Blondchen, das seinen Mann geliebt hat.“

Kurzes Innehalten. „Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Die schreibe ich entweder einmal auf. Oder nehme sie mit ins Grab.“ Sie griff zum nächsten Lammkotelett.

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