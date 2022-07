In Deutschland bricht mit etwa 20 Jahren Verspätung regelrecht Panik aus, weil der Planet nun auch an den klitzekleinen Stellen überhitzt, auf denen Deutsche leben und Urlaub machen.

Trockenheit, Energiekrise, Pandemiestress: Unser Korrespondent in Bangkok betrachtet die Nachrichten aus Deutschland mit wachsender Verwunderung. Denn was hier alles als Katastrophe gilt, ist in Südostasien oft Alltag.